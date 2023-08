Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de agosto de 2023, p. 10

Guadalajara, Jal., El gobernador Enrique Alfaro rompió con Movimiento Ciudadano (MC), partido con el cual ya no tiene interés en participar porque, dijo, su dirigencia nacional no tiene claridad en lo que hace y comete errores muy graves de cara a las elecciones de 2024; por tanto, yo no seré parte de esas decisiones .

Alfaro fue directo contra el dirigente nacional emecista, Dante Delgado, con quien no está de acuerdo en ir sin alianzas a la elección presidencial del año entrante, ni en definir a su candidato hasta que pasen los procesos en Morena y el llamado Frente Amplio.

Fue un rompimiento claro y por vez primera, luego de que anunció hace unas semanas que no buscaría la candidatura presidencial de MC, mientras otros políticos jaliscienses muy cercanos a él han tenido acercamientos con la panista Xóchitl Gálvez, quien aspira a que el Frente Amplio la postule.