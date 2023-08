La diputada Selene Ávila informó que con las quejas ante los órganos de Morena, privilegian que estos asuntos se resuelvan dentro del partido, en aras de la unidad. “No buscamos dividir, ni fracturar. Sólo pedimos que no se repitan las viejas prácticas que otros partidos le hicieron al Presidente de la República; él llegó con legalidad, legitimidad y honor; es un demócrata, sigamos su ejemplo. Él no será cómplice de una cargada o de un proceso sin legitimidad, porque lo ha combatido toda su vida”, afirmó.

Asimismo, diputados federales de Morena que respaldan al ex canciller confirmaron que han presentado seis quejas ante la dirigencia del partido por gasto excesivo en el proceso interno e intervención de gobernadores y funcionarios de la Secretaría de Bienestar.

Parra Juárez, quien es integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASF y simpatiza con Marcelo Ebrard, expuso que a pesar de los antecedentes poco éticos del fiscal Alejandro Gertz Manero, estaré atenta a que no entorpezca la investigación por corrupción en la Secretaría de Bienestar, y que la fiscal especial, María de la Luz Mijangos, cumpla cabalmente su obligación de efectivo combate a la corrupción y no simule las pesquisas .

En conferencia de prensa, informó que se trata de un monto producto de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las cuentas públicas de 2018 a 2021, correspondientes a pagos y cobros indebidos a beneficiarios de programas sociales, desvío de recursos públicos, no acreditación de la entrega de apoyos y deficiencias en los registros de subvencionados, que no acreditan el manejo correcto de los recursos financieros en cuanto a su uso y destino.

Martha Delgado, del equipo de Ebrard, desmintió que el ex funcionario haya suspendido el lunes su gira por Sinaloa para atender ese día una reunión privada en Palacio Nacional. No es verdad. Lo regresamos antes debido a que por la tarde estarían suspendiéndose vuelos en el AICM por la tormenta .

“Autocepillazo de Creel, para ganarle a Paredes”

El autocepillazo de Santiago Creel en favor de Xóchitl Gálvez en el Frente Amplio por México es para ganarle a Beatriz Paredes , consideró Marcelo Ebrard, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

La explicación es que necesitan apoyar a Xóchitl, si no para qué te bajas ahorita; no sé si subió Beatriz o están viviendo una situación complicada, pero esa es la única interpretación que yo determiné , dijo el ex canciller en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde encabezó una asamblea informativa.

“A última hora decir ‘me sumo’, entonces quieres decir que necesitas alcanzarla. Nuestros contrincantes están nerviosos”, consideró.

En conferencia de prensa, mencionó que mujeres solas mantienen 31 millones de hogares en México, y tenemos un compromiso con ellas y siempre las apoyaremos , dijo.