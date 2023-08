En entrevista colectiva tras el acto público y pese al evidente descontento, el mandatario negó un desacuerdo con los docentes: no hubo rechifla; los maestros quieren libros de texto y nosotros también; los libros de texto son un logro y un derecho de los mexicanos, nadie está en contra de los ejemplares.

En este momento hay una resolución judicial que establece que ese proceso de entrega está suspendido; es contundente y es clara. Lo digo con respeto para todos ustedes, no estamos debatiendo, estoy de acuerdo en que haya libros de texto, pero imagínense que llegamos a un momento en el que en este país cada quien decide si cumple la ley o no la cumple , argumentó Alfaro.

A los cientos de maestros reunidos junto con sus líderes de las secciones 16 y 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no les pareció el razonamiento del gobernante, y tanto a él como al alcalde de la capital tapatía, Pablo Lemus, ambos del partido MC, les reiteraron la rechifla.

Guadalajara, Jal., Entre abucheos y chiflidos de profesores que gritaban ¡libros, libros, libros! , el gobernador Enrique Alfaro entregó computadoras a docentes de primaria y dijo que los libros de texto serán repartidos una vez que se resuelva de fondo la suspensión obtenida por la Unión Nacional de Padres de Familia, para no violar la ley y respetar la separación de poderes .

Insistió en que Jalisco tiene su propio modelo educativo denominado Recrea, y que no hay ningún riesgo de que no arranque el ciclo escolar. Hay una disputa legal; en Jalisco se respeta la ley y la separación de poderes, no vamos a cometer un desacato porque tenemos estudiado que esa suspensión está vigente; cuando se levante se repartirán los libros de texto , afirmó.

Sin embargo, su afirmación choca con la suspensión definitiva 1487/2023-VII que, en otro tema, el juez federal Javier Delgadillo Quijas otorgó el 25 de julio pasado a diversos colectivos que interpusieron un juicio de amparo contra el ayuntamiento de Guadalajara y el gobierno de Jalisco para obligarlos a colocar de nuevo y de manera inmediata el antimonumento 5J en el centro de la ciudad.

La escultura, creada para recordar que Jalisco ocupa el primer lugar nacional en personas desaparecidas y la represión perpetrada en 2020 contra cientos de jóvenes privados de su libertad y amenazados durante horas por policías de la fiscalía estatal, en una protesta contra Alfaro, fue colocada el pasado 5 de junio y horas después, por órdenes de Alfaro y Lemus, la retiraron sin que a la fecha, y pese al ordenamiento judicial, la devuelvan al sitio.