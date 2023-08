Para López Obrador, las personas, sean librepensadores, agnósticas, ateas o de cualquier orientación ideológica, deben contar con libros, descalificando las posturas radicales contra estos materiales educativos . ¡Cómo voy a quemar un libro, a destruirlo! A mí la gente me pide que le ponga una dedicatoria; bueno, de Krauze, por ejemplo, y le pongo la dedicatoria, y ni modo que le diga: Oye, ¿para qué lees esto? Te va a hacer daño. No, no, nada hace daño .

–¿Afuera de las escuelas?

–Sí, por ejemplo; en las casas, quién quiere; Tianguis de libros; aquí hay para los que quieran, vengan .

El mandatario arremetió contra quienes han promovido quemar los de texto gratuitos, porque eso es una conducta muy retrógrada, medieval; es de la Inquisición. Tiene mucho que ver con el conservadurismo, con la derecha. Así como ellos no están de acuerdo con nosotros, pues son bien correspondidos.

En este contexto, se dijo orgulloso de defender los libros de texto y reivindicó la educación pública: me siento muy orgulloso de no quedarme callado ante el clasismo, el racismo, la discriminación; me siento muy orgulloso de no quedarme callado cuando se trata de actos de corrupción o de injusticias .

Pidió no adelantar vísperas y esperar las resoluciones definitivas, y ratificó que el próximo lunes se reinicia el ciclo escolar. Estoy seguro de que en la mayoría de los estados y de las escuelas públicas donde no hay estos amparos o controversias se van a tener los nuevos materiales.”

A pregunta expresa sobre la iniciativa de legisladores morenistas en la Ciudad de México para imponer cárcel a quienes destruyan libros, desestimó esta ruta por considerar que se trata de convencer y persuadir de su validez.