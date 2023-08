La ministra en retiro aseguró que ese poder no actúa por consigna y no va en busca de asuntos por todos lados, sino que actúa a instancia de parte y tiene que haber una resolución, que no necesariamente gustan, pero son fallos judiciales, estemos de acuerdo o no .

Sánchez Cordero rechazó que esa denuncia del procurador fiscal debilite al Judicial. Es un tema de dos instancias del gobierno .

En contraparte, Armenta advirtió que Aguilar Morales tiene la oportunidad de demostrar que está a favor de México, de la recaudación que implique más recursos para los que menos tienen, para escuelas, obras públicas o está del lado de una empresa que busca evadir su compromiso de pagar impuestos.

El también presidente de la Comisión Permanente consideró que si la decisión que tome el pleno de la Suprema Corte –al que se llevará la queja– es apoyar a Aguilar, les preguntará si podrán ver a los ojos a sus hijos, como me lo dijo a mí la presidenta de la Corte .

El senador Armenta insistió en que es urgente la democratización del Judicial.