Previamente, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Arturo Medina, informó que esta firma –de la que no se reveló el nombre por el debido proceso– adeuda impuestos de los ejercicios de 2010, 2011 y 2013.

Llamó a que, ya sea en favor o en contra de la compañía morosa, Aguilar Morales defina el proceso a la brevedad. No estoy diciendo que deban los jueces dar la razón al gobierno para recuperar ese dinero, no, estoy planteando que se resuelva de conformidad con la ley .

Al referirse al primer tema, el procurador fiscal expuso: Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para imputar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos , pues desde hace 13 años ha interpuesto diversos juicios, retrasando los litigios en su contra.

En particular, en los ocho meses pasados el ministro Luis María Aguilar Morales, quien con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por esta empresa, pidió al pleno de la Corte analizarlos y ha sido omiso al no resolverlos, sin causa justificada. La SCJN ha sido omisa en resolver este asunto. Retrasar indebidamente la resolución atenta no sólo contra la Constitución y contra la naturaleza misma de la SCJN, que debe impartir justicia, sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos , subrayó.

Más adelante, López Obrador destacó la importancia de dar a conocer esta omisión a la justicia por parte del ministro. “Lleva ocho meses con un expediente guardado, que implica el que se resuelva, a favor o en contra, pero que se resuelvan un asunto de 25 mil millones de pesos. El señor Luis María Aguilar fue presidente de la Corte. Él pidió ese expediente, según nos informa el procurador fiscal, lo pide para guardarlo, lo tiene ocho meses y no resuelve (…) ¡25 mil millones y no resuelve, lo tiene guardado! ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita?”

–¿Lo hizo con toda intención? –se le preguntó.

–¡Ah, claro, claro que hay un interés de por medio! –respondió el mandatario.

Sobre si el ministro es cercano a la empresa, el tabasqueño apuntó que corresponde al propio Aguilar Morales y a la Corte explicar esa situación.

Se informó que la queja contra el ministro se presentará ante el pleno de la SCJN, pues son los propios ministros los únicos que pueden vigilar la labor de sus compañeros y no corresponde al Consejo de la Judicatura Federal.