Nuland carece de cintura política, no se diga diplomática, por pertenecer a un grupo bélico vinculado al complejo-militar-industrial de EU e Israel, como lo ha definido nada menos que el lúcido jázaro Jeffrey Sachs, profesor de Columbia ( https://bit.ly/3OGeBin ).

Nuland, quien no sabe nada de geofinanzas, salvo imponer un medieval imperialismo caduco, debería ilustrarse con el seminal libro de Giovanni Arrighi para entender el ascenso y caída de las geodivisas de los imperios ( https://amzn.to/3OBWxGe ).

Nuland –prominente ex consejera de la trasnacional del Partido Demócrata Albright Stonebridge Group que buscaba expoliar el litio de México ( https://bit.ly/3D0YkPQ )– confesó que la CIA operó el cambio de régimen en Ucrania con una inversión de 5 mil millones de dólares ( https://bit.ly/3QGqiIE )”, advirtió a Sudáfrica, 20 días antes de la cumbre icónica del BRICS, de sopesar la divisa BRICS de la desdolarización multipolar. El ave de todas las tempestades geopolíticas, Nuland, afirmó en forma hilarante que EU es un fuerte creyente en el dólar y su labor para el bien global , ya que ha sido un equilibrio en el mundo: no es cosa fácil iniciar algo nuevo en el reino financiero . ¡Sin duda! Menos cuando se trata del control financiero de la potencia hegemónica en turno.

Por otro lado: el no menos polémico Trump, quien fustiga que su eterno contrincante Biden lleva el dólar a la debacle y a la pérdida de su estatuto como divisa de reserva global: ¡peor que perder una guerra mundial!

Por un lado: la muy polémica y pugnaz subsecretaria de Estado, la jázara ( https://amzn.to/2MR0PfM ) Vicky Nuland –ascendida al segundo rango del Departamento de Estado, debido a la renuncia de la también jázara Wendy Sherman, quien no está de acuerdo con el choque de Biden contra China–, quien anda hiperactiva desde Ucrania hasta África y desdeña la desdolarización multipolar.

Nuland no ha podido sanar mentalmente sus traumas sicológicos atávicos de su pasado jázaro en Ucrania: espeta muy condescendiente que los líderes obviamente hablarán y tienen derecho de ver esas cosas –en referencia a la acelerada desdolarización global–. No sin antes amenazar de que no es un camino fácil como muchos piensan es de aquí hasta allá .

La desdolarización multipolar no se hubiera acelerado sin la derrota de su correligionario, el jázaro comediante Zelensky, y con el reciente golpe de Estado en Níger (https://bit.ly/3P5Twj3), adonde acudió la amazona Nuland a amenazar a sus militares.

En contrapunto doméstico, el no menos polémico Trump, alertó que el predominio del dólar en el comercio mundial está contado: nuestro país se está yendo al infierno (sic) y no vamos a ser más el niño grande.Tenemos el poder, pero esta menguando, de hecho, está menguando por nuestra divisa y no hablo solo de su valor, hablo de que nuestra divisa se utiliza en todo el mundo . Luego Trump fulmina con una frase hiperrealista de que el impacto del declive del dólar como divisa de reserva mundial es mayor a perder cualquier guerra . Trump rememoró que el dólar es uno de los instrumentos omnipotentes que aún conserva EU, pero advirtió que China quiere sustituirlo por el yuan , algo impensable hasta hace algunos años, mientras la infraestructura de EU se ha deteriorado a niveles de “un país del tercer mundo (https://fxn.ws/45Tp2GD)”.

La rusófoba Nuland entiende cabalmente que la desdolarización multipolar proviene desde las guerras de EU en Irak y Libia, se acelera en Ucrania, se propaga en Níger y está a punto de asentar sus reales en la cumbre tectónica del BRICS en Johannesburgo.

Alguno de los dos, entre Nuland y Trump, tendrá la razón.

http://alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

Telegram: https://t.me/AJalife

https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

Tiktok: ZM8KnkKQn/

Twitter: https://twitter.com/AlfredoJalife