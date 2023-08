▲ En imágenes de archivo, los ex presidentes de Colombia Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, y el hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo (extremo derecho), algunos de los personajes involucrados en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Foto Notimex, Ap y Afp

Jorge Enrique Botero

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de agosto de 2023, p. 24

Bogotá. Odebrecht, la multinacional de la construcción que consiguió multimillonarios contratos en toda América Latina aprovechándose de la codicia de la mayoría de gobernantes y políticos corruptos de la región, da sus últimos coletazos en Colombia llevándose por delante al menos a dos ex mandatarios, dos ex candidatos presidenciales, un ex fiscal general y al empresario más poderoso del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo.

El regreso del caso Odebrecht a la escena noticiosa nacional ha desatado una batalla campal entre los implicados, que hasta hace poco estaban tranquilos, pues sus expedientes dormían el sueño de los justos, celosamente custodiados por el fiscal general, Francisco Barbosa.

El actual jefe del ente acusador había recibido las investigaciones debidamente congeladas de manos de su antecesor, Nestor Humberto Martínez, implicado hasta el cuello en esta trama de corrupción que él mismo intentó tapar con argucias legales y uno que otro crimen aún por esclarecerse en los estrados judiciales.

Tuvo que ser la justicia estadunidense la encargada de descubrir y revelar el entramado de sobornos que salpica al ex presidente Álvaro Uribe por contratos asignados a Odebrecht durante sus dos mandatos (2002-2010), al ex presidente Juan Manuel Santos por los mismos cargos y también por la financiación de la multinacional a su campaña, así como al ex aspirante a la presidencia Óscar Iván Zuluaga, quien hace un par de semanas admitió ante los medios de comunicación que su campaña recibió de la constructora brasileña al menos 1.6 millones de dólares en 2014.

Efecto bumerán

El culpable de la reaparición del caso fue, paradójicamente, Sarmiento Angulo, quien anunció con bombo y platillos –a través de medios de su propiedad como el diario El Tiempo– que el grupo Aval, su principal empresa, había llegado a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos para cerrar los expedientes abiertos en 2018.

El pasado 10 de agosto Sarmiento Angulo vendió la idea de que los pagos de 40 millones de dólares a la Comisión de Valores de Estados Unidos, y de otros 40 millones al Departamento de Justicia, no implicaban que el grupo Aval hubiera reconocido la ejecución de sobornos y otras prácticas corruptas, limitándose a celebrar como gran victoria que los expedientes hubieran sido cerrados.

Oscuro episodio