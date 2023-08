Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de agosto de 2023, p. 28

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aún no se tiene nada en definitivo sobre los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco.

Llamó a no creer todo lo que se difunde en redes sociales, pues afirmó que los cinco integrantes de una familia que se decía habían desaparecido en esa misma ciudad se encuentran en Estados Unidos, y pese a ello diversos medios informativos lo dieron como un hecho y los conductores de noticiarios editorializaron con ese presunto nuevo caso.

Al final de la mañanera se le preguntó sobre el tema, pues la semana pasada se comprometió a que el gabinete de seguridad presentaría ayer un informe sobre estos crímenes, lo que no sucedió a lo largo de la conferencia en Palacio Nacional, pese a la presencia de los integrantes de ese equipo.

Al respecto, el Ejecutivo planteó: Se sigue cooperando, ayudando en toda la investigación para encontrar a los jóvenes de Lagos de Moreno. Hasta ahora no se tiene nada en definitivo; eso es lo que puedo informarles. No podemos transmitir más información que esa .

Indicó que se realizan los análisis correspondientes (de restos que se encontraron durante las búsquedas y hasta ahora no se ha confirmado si son ellos); además, el gobierno federal está colaborando con el de Jalisco para resolver el crimen. Garantizó que su administración no ocultará ninguna información. “Eso que quede claro: no somos tapaderas.