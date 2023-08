▲ El ex beatle durante un concierto de su gira One on One en Illinois, el 27 de julio de 2017. Foto Afp

Miércoles 23 de agosto de 2023, p. 8

Ayer a las 13:30 horas apareció un mensaje en la cuenta de la red X (antes Twitter) de Ocesa. La publicación incluía un breve video con la leyenda: you pulled me out of time (me sacaste antes de tiempo), sobre un fondo de nubes y un ruido blanco parecido al de los viejos radios. Apenas audible, se escuchaba poco más tarde la voz de Paul McCartney que pronto desapareció.