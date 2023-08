La periodista compartió esta información a través de su cuenta de Instagram, destacando que el intérprete habría requerido atención médica de manera urgente ; pero, como trascurrió ayer, la información de sus seguidores en redes sociales dieron cuenta de que Luis Miguel se encontraba estable , que no hay nada de que preocuparse , a pesar de que en “algunos momentos de que en su show su voz no estaba siendo la misma” y que no tiene intenciones de cancelar ninguna de las fechas programadas para sus próximos conciertos .

Hasta el cierre de esta edición ni Luis Miguel ni su productora Fénix Entertainment Group, dieron a conocer una postura oficial respecto del embrollo del estado de salud del cantante.