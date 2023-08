Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de agosto de 2023, p. 23

En los primeros siete meses del año, los usuarios del sistema financiero hicieron un total de 95 mil 21 reclamaciones en contra de las instituciones, una cifra 10.6 por ciento mayor respecto a las 85 mil 852 quejas presentadas en el mismo lapso del año anterior, demuestran cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Los consumos o las transferencias electrónicas no reconocidas por los clientes con sus tarjetas de crédito o débito son las principales causas por las cuales la clientela levantó una queja en el periodo de referencia, indican los datos del organismo defensor.

La principal causa por la cual los usuarios del sistema bancario presentaron una queja ante la Condusef fue por transferencias electrónicas no reconocidas, con un total de 16 mil 909 reclamaciones, cifra 49.7 por ciento superior si se compara con las 11 mil 294 que se tenían entre enero y julio de 2022.

Reclamos por cobros a personas que no deudores

Seguido de las transferencias electrónicas están los consumos no reconocidos, con un total de 16 mil 291 reclamaciones presentadas en el mismo periodo, lo que representó un aumento de 9.2 por ciento si se compara con las 14 mil 921 que se tuvieron un año antes.

Las quejas por cargos no reconocidos en las cuentas bancarias de los usuarios del sistema bancario ascendieron a 5 mil 882, un aumento de 9.6 por ciento respecto a las 5 mil 365 que había el año previo; mientras que el número de reclamaciones por gestiones de cobro a personas que no son el usuario o el deudor sumaron 4 mil 140, y al tratarse de un nuevo apartado no hay comparación contra 2022.