Las acciones de KeyCorp, Comerica y Associated Banc-Corp y Valley National se hundieron más de 4 por ciento, y las de UMB Financial perdieron 3.14 por ciento.

La decisión de S&P Global se produce apenas una par de semanas después de que Moody’s rebajara la nota de solvencia de la deuda de una decena de pequeñas y medianas entidades bancarias de Estados Unidos, incluyendo los de M&T Bank, Pinnacle Financial, BOK Financial, Webster Financial, Commerce Bancshares, Old National Bancorp, Prosperity Bancshares, Amarillo National Bancorp, Fulton Financial y Associated Banc-Corp.

Asimismo, colocó en vigilancia para una potencial rebaja de rating las notas de otras seis entidades como Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers y Northern Trust. También puso en negativa perspectiva de la calificación de otras 11, incluyendo algunos bancos tan destacados como Capital One, Citizens Financial, PNC Financial Services Group, Ally Financial o Fifth Third Bancorp.