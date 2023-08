Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de agosto de 2023, p. a12

Madrid. Más de 48 horas después de que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) forzara a la jugadora de la selección femenina Jennifer Hermoso a darle un beso en la boca, el organismo convocó a una asamblea general extraordinaria, con carácter de urgente, para este viernes. El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, calificó de insuficientes sus disculpas, pero en ningún caso ordenó su cese por medio del Consejo Superior de Deportes (CSD), que tiene la facultad para remover del cargo al polémico directivo.

Después de una noche de celebraciones, con la llegada de la selección a Madrid, el beso forzado a la jugadora del Pachuca aún es motivo de indignación. Sobre todo cuando se van desvelando más detalles sobre los hechos: luego de que estalló el escándalo, tanto la RFEF como el cuerpo técnico del equipo intentaron convencer a la jugadora para que apareciera en el video de disculpas que difundió el propio Rubiales, con la idea de darle más credibilidad a la supuesta amistad de años que les une.

Pero Hermoso se negó, lo que tampoco evitó que desde la RFEF se atribuyeran a la jugadora unas declaraciones que publicó la agencia EFE, sin corroborar con la deportista, en las que decía que fue un gesto espontáneo , fruto de la efusividad entre dos amigos .

Además, para añadir más bochorno a la institución que preside Rubiales, siguen apareciendo videos del estadio en el que se jugó la final del Mundial Femenino, en Sídney, en el que se ve claramente a Rubiales tocándose los genitales mientras celebra la victoria de la selección española y grita obscenidades como a mamarla , cuando a su lado se encuentra la reina Letizia y su hija de 16 años, la infanta Sofía.

En el contexto de las celebraciones, el plantel acudió a una recepción oficial al Palacio de La Moncloa, donde fue recibido por el presidente Sánchez, quien tendió la mano a Rubiales con un saludo frío y distante. Y unos minutos después, en una comparecencia ante los medios, el propio Sánchez calificó de insuficientes sus disculpas ante lo que calificó de gesto inaceptable , por lo que lo instó a seguir dando pasos más allá de las disculpas .