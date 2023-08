Afp

Miércoles 23 de agosto de 2023, p. a11

Budapest. No hay quien detenga a la keniana Faith Kipyegon en los mil 500 metros. Su zancada prominente la coloca como una de las competidoras más dominantes del momento, y lo ratificó una vez más en el Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest. No sólo se coronó, también pasó a la historia como la primera mujer en alcanzar tres títulos del orbe en esta distancia.

La primera áurea de Kipyegon fue en Londres 2017. También se impuso en la final de Eugene 2022. A ello suma otras dos platas en el evento, de 2015 y 2019, y los anteriores dos oros olímpicos.

La batalla en el kilómetro y medio era el plato fuerte del menú y allí Kipyegon brindó, como ya es costumbre, una de sus habituales exhibiciones de esta temporada.

De principio a fin, la keniana impuso el ritmo. En el último estirón, aceleró el paso y nadie pudo seguirla en la vuelta final.

La estrella africana, que en junio batió el récord del mundo de esta distancia, terminó con un crono de 3 minutos, 54 segundos y 87 centésimas. La plata fue para la etíope Diribe Welteji (3:55.69) y el bronce se lo quedó la neerlandesa Sifan Hassan (3:56.00).

Kipyegon ha causado sensación este año, encadenando al aire libre tres récords antes de aterrizar en la capital húngara. Además de los mil 500 metros (3:49.11), quebró los de 5 mil y la milla (distancia no olímpica).

En Hungría aspira a un doblete de oros, ya que tiene previsto participar también en 5 mil metros.

Sifan Hassan, con el bronce de ayer, se consuela en cierta medida de la decepción vivida en 10 mil metros, cuando luchaba por el oro y se cayó en el tramo final, dejándola sin posibilidad de medallas.