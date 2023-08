En su discurso Las artes gráficas como una forma de pensamiento, Lara ofreció un retrato de mi trabajo como artista . Es decir, algo más personal, que reivindica situarse desde el yo, no como un acto de engolosinamiento egocéntrico, sino como un camino en el que la gráfica ocupa lugares inesperados . Le pareció una mejor opción describir el interés y la relación tan fuerte que los libros, las revistas y los periódicos han tenido sobre mi práctica artística, vinculada siempre con una voz que habla desde el cuerpo .

Si la escultura fue “la disciplina que rompió con nuestra concepción de montaje en los años 60, las publicaciones ideadas por artistas del land art o del performance también trastocaron nuestras ideas sobre los impresos artísticos. En un catálogo, por ejemplo, ya no queremos ver una lista de obras, sino el relato que éstas construyen dentro de un espacio expositivo”.

▲ La grabadora y pintora Magali Lara en su estudio. Foto cortesía Academia de Artes

La grabadora y pintora tuvo en sus primeros años como artista dos influencias claves: Frida Kahlo y Eva Hesse. En un viaje a París encontró a los artistas conceptuales latinoamericanos por medio de la revista francesa DOC(K)S, en la cual vio algo parecido a lo que quería hacer: diagramas, códigos, burlarme de las reglas de composición . Aprendió a ver la página en blanco como un suceso performático. El cuerpo se convirtió en el centro de su trabajo.

Pronto se dio cuenta de que no le interesaban los dibujos si no contaban una historia. Lo que quería relatar era algo que no estaba permitido: “darle voz a mi experiencia como mujer, desde mis propias contradicciones y anhelos de ser una persona autónoma.

El grabado en metal es muy importante para mí, pues me da la posibilidad de alterar sucesivamente una misma imagen . Para Lara las artes gráficas permiten entender las muchas variaciones posibles contenidas en una sola idea.

La repetición de una misma imagen, casi como un síntoma dentro del arte contemporáneo, dice otras cosas sobre nosotros. Una mismidad que provoca una lectura distinta, que juega con el tiempo de otra manera, casi en oposición al tiempo cinematográfico.