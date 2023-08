M

arcelo Ebrard no tiene mañana en la política. Tiene 63 años y quiere ser presidente de México. Si no es ahora, ya no fue. Seis años más de espera, para la próxima elección, está fuera de sus ambiciones y planes. Ya no estaría en edad de emprender, bajo quién sabe qué condiciones, una lucha política por el poder del Ejecutivo. Los longevos europeos o gringos que se vuelven presidentes, no tienen que hacer las duras campañas mexicanas. Es ahora o nunca, no hay mañana. Eso explica que, durante esta especie de breve preprecampaña política de los candidatos de Morena, esté llevando las cosas al límite. Ha estirado la liga hasta el punto de la ruptura porque, para él, no hay mañana. Me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano.

En septiembre se iniciarán las precampañas en fecha aún no decidida por el INE. Si pierde Marcelo, no lo veremos como militante en esa precampaña, menos aún en la campaña final. Es inimaginable verlo, por ejemplo, en la posición más importante de esa etapa electoral: la de jefe de la campaña. Como están las cosas, si pierde, ganará Claudia. ¿Jefe de campaña de Claudia? A Marcelo le resulta un insulto tal consideración. Sólo hay que recordar la anécdota cuando, en una concentración o asamblea informativa, como las ha llamado Morena, un reportero preguntó a Claudia: si usted ganara, ¿incluiría en su gabinete a Marcelo? Claudia respondió que desde luego lo invitaría. A Marcelo se le revolvieron las tripas con semejante atrevimiento. Con una postura arrogante y buena ondita, y una sonrisa despectiva, dijo: oh sí, qué tierna ¿no? Las palabras dichas por él ese día, mostraron a un Marcelo que ve allá abajo a Claudia. Él es el grande, él es el mejor.

Ha dicho también que tiene 42 años preparándose para ser el presidente de México. Muchos políticos por el mundo se han expresado de ese modo. Toda mi vida me he preparado para ser el mandatario . Recién egresado de El Colegio de México, Marcelo inició su carrera en la administración pública. Resulta un tanto excesivo pensar que Marcelo, a sus 22 años, ya tenía en la mira la Presidencia; pero, muchos políticos son así. Presumen de cuanto agrande su figura. Decir que tiene 42 años de experiencia política preparándose para la grande, también significa: nadie está por encima de mí en la actual contienda, véanlo, merezco la Presidencia.