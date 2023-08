D

omingo 20 de agosto. Llegó la hora de las calles y las plazas públicas de la derecha empresarial, religiosa y política, en su combate a los nuevos libros de texto gratuitos. Aunque siguen adelante con sus impugnaciones legales y el levantamiento de firmas, para ellos sonó el reloj de la acción de masas.

Rodeando la escuela Benito Juárez, del barrio de San Antonio del Monte, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, niños y padres de familia se aprestan a festinar la quema de los libros del diablo . No queremos puñales , grita alguien, mientras varios hombres que cargan las cajas de los libros de texto gratuitos (supuestamente nuevos), los tiran al piso del patio. Una persona de suéter azul los rocía de gasolina y les prende lumbre. La multitud lo celebra mientras insulta al gobierno. No queremos porquerías , exclama una mujer. Alguien grita: sólo falta la carne asada .

En San Antonio viven unos 2 mil 600 habitantes, en su mayoría tsotsiles integrantes de 20 denominaciones evangélicas. Algunos llegaron allí en 2010, provenientes de la comunidad de Nachig, Zinacantán, hostigados por los católicos tradicionalistas. A la escuela Benito Juárez asisten más de 700 alumnos. El barrio se ubica en el norte del municipio. Colinda con La Hormiga. La influencia del cacicazgo de los Collazo.

En la comunidad abundan los hogares con una o dos pantallas de televisión, usualmente encendidas durante horas. Tv Azteca tiene allí una influencia brutal. Son el calor del hogar. Ocupan el lugar que antes tenía el fogón y la hoguera.

Según el censo de 2020, en Chiapas más de 32 por ciento de población es de creencias protestantes o cristiano evangélicas. Muy probablemente, las cifras sean mayores. La Red Unida de Apóstoles de Chiapas, que congrega a varias de estas denominaciones, rechaza los nuevos libros de texto porque considera que su contenido es una forma de adoctrinamiento ideológica, sexual y de género que atentan contra la niñez.

Como explicó a este diario el pastor Esdras Alonso, de Alas de Águila-Ejército de Dios, en el entorno evangélico hay enorme malestar. Apenas el 14 de julio pasado marcharon en San Cristóbal por la defensa de la vida, la familia, la comunidad, por los derechos de los niños y de los padres para educar a sus hijos de manera correcta. La aprobación a puerta cerrada por el Congreso local, el pasado 2 de mayo, de una reforma penal para interrumpir el embarazo producto de violación, causó gran inconformidad. Para él, el que le hayan echado lumbre a los títulos es una manifestación visible de este descontento.