Ya estamos nosotros apoyando en Guatemala con programas para el desarrollo con el propósito de que la gente no se vea obligada a migrar, a abandonar sus pueblos. Y ahora con más razón, porque Bernardo, estoy seguro de que va a buscar que haya más cooperación en lo económico, en lo social y es una muy buena noticia .

Enfatizó que la victoria del progresista en Guatemala es histórica y muy importante. A lo mejor lo van a minimizar en las noticias del mundo, no va a salir en el New York Times, ni en el Washington Post, ni en el Financial Times, pero es algo muy importante este triunfo, histórico, muy merecido por el pueblo trabajador, heredero de una gran cultura, el pueblo guatemalteco .

Comicios en Ecuador

También se refirió al proceso electoral en Ecuador que en la primera vuelta dio como ganadora a Luisa González, pero no alcanzó 40 por ciento de las preferencias requeridas en ese país, por lo que tendrá que darse una segunda vuelta en un par de meses; así, pidió esperar a esos resultados.

Destacó en particular la alta participación (cerca de 80 por ciento) pese al ambiente de tensión y violencia que se vivió antes de la elección, en particular por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Gira por Colombia y Chile

López Obrador señaló que aún no tiene detalles de su gira por Colombia y Chile, entre el 8 y 11 de septiembre. Aunque, en el caso chileno, recordó que participará en los actos oficiales para conmemorar el 50 aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende.