Martes 22 de agosto de 2023, p. 9

Aun cuando tienen derecho a manifestarse en contra de los libros de texto gratuitos, no tienen razón en sus argumentos para objetarlos porque solamente se ha manipulado pensando que se adoctrina con ellos y se inyecta el virus del comunismo, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Adelantó que la próxima semana comenzará el ciclo escolar con estos materiales distribuidos en las escuelas, con la excepción de donde haya amparos.

En su conferencia matutina, a pregunta expresa, se refirió a la quema de libros perpetrada en una comunidad chiapaneca: ¿Cómo no se van a dar estos actos irracionales si el presidente del PAN planteó que había que arrancarles las hojas a los libros? Pues es como el equivalente a destruirlos, ¿no?, arrancarle las hojas, y no los han leído. Es fanatismo conservador y politiquería porque piensan que con eso van a ganarse la simpatía del pueblo .

Sostuvo que quienes participan en estas movilizaciones son personas que no deberían dejarse manipular por los dirigentes, empresarios, gerentes y traficantes de influencias del bloque conservador, porque hacen pura politiquería, lo van a seguir haciendo porque aunque no haya elementos, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para engañar, para tratar de engañar, porque mucha gente no les cree . Consideró que han mostrado tener prácticas muy retrógradas, clasistas y racistas.

El Presidente anunció que los libros se distribuirán donde no haya objeciones legales y anticipó que el próximo lunes, fecha del arranque del ciclo escolar 2023-2024 en nivel básico y medio, desde Palacio Nacional se realizarán enlaces con diversas entidades para que junto a los gobernadores se informe sobre la distribución de los libros de texto gratuitos.