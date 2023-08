Se escuchó decir a la senadora panista y aspirante opositora: “Recuerdo cuando trabajaba con Fox. Quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de Las Casas y les dije: ‘va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura. ¿Qué hicimos? Le apostamos a los proyectos de ecoturismo’”.

Sin mediar pregunta, sólo con la acotación de que yo no voy a hablar , el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó difundir en su conferencia mañanera de ayer un extracto de la participación de Xóchitl Gálvez en uno de los foros de discusión para elegir al coordinador del Frente Amplio por México.

El mandatario justificó la difusión de este video “porque tengo que defender a todos los mexicanos, soy Presidente de todos los mexicanos y no se puede ofender a la gente, sobre todo a los pueblos originarios.

No voy a hablar, nada más que esta imagen si no la ponemos aquí no sale en ningún lado.

Posteriormente, el mandatario reivindicó a la población del sureste al afirmar que es una de las más trabajadoras del país.