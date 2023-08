▲ La ex jefa de Gobierno también dialogó con los empresarios sobre seguridad, infraestructura y sostenibilidad. Foto La Jornada

Es un ejemplo de cómo en la transformación no se lucha por cargos, se lucha por principios y por ideales. La salud es un derecho, no un privilegio, y esto será una realidad gracias al compromiso del gobierno de López Obrador y su equipo de servidores públicos comprometidos con nuestro movimiento y nuestro proyecto de nación , indicó la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En tanto, por medio de distintas publicaciones en redes sociales, añadió que, recorriendo México, cada día conozco y amo más a mi patria y a mi pueblo. Eso me hace feliz , al tiempo que recalcó que la semana pasada recorrió más de 700 kilómetros para visitar Guachochi, en el corazón de la Sierra Tarahumara.

Durante el resto de la semana, Sheinbaum tiene programadas asambleas informativas en la capital del país, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa y Veracruz.