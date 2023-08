N

o es un signo de fuerza política que a la puntera de un proceso electoral interno le retiren a uno de los tres finalistas para impedir que quien va en segundo pueda alcanzarla o superarla. Menos si, como aseguran sus propagandistas, esa empresaria y política fuera un fenómeno político arrollador, una explosión de júbilo cívico capaz de derrotar a Morena y sus aliados que, según esa optimista versión frentista, estarían temblando de miedo ante la irrupción xochitleca.

Y, sin embargo, el muy teatralizado Santiago Creel Miranda fue presionado por la estructura panista y por empresarios patrocinadores del Frente Amplio por México para que declinara de sus reiteradas pretensiones de ser candidato presidencial (lo intentó en 2006, pero le ganó Felipe Calderón; insistió en 2012, pero quedó Josefina Vázquez Mota), con lo cual el voto panista y explícitamente conservador ya no se dividirá en el tramo final que el próximo 3 de septiembre confirmará lo muy sabido, aunque a últimas horas trastabillante por la densa irrupción priísta, es decir, el predeterminado triunfo de la senadora Gálvez.

A la hora de cerrar esta columna no se había confirmado la declinación de Creel, aunque el dirigente priísta y fuentes panistas lo daban por hecho, ni los términos de ese arreglo. Pero con este cierre de filas –panista y empresarial– para fortalecer a Xóchitl, parece muy difícil que pueda avanzar la pretensión de Beatriz Paredes, apoyada por la estructura priísta dirigida por Alejandro Moreno, a quien los del bando blanquiazul consideran siempre dispuesto a cometer traiciones. El costo de mantener a los tricolores en el mencionado frente pasará por las candidaturas privilegiadas a las cámaras federales.

Zoé Robledo buscó con ahínco la candidatura a la gubernatura de Chiapas, pero no pudo seguir adelante porque con esa entidad se pretende pagar deudas políticas al Partido Verde Ecologista de México y, en particular, al ex mandatario Manuel Velasco Coello ( corcholata de última hora y sin mayor posibilidad de ser candidato presidencial).