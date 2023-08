Bronca soterrada en la UNE

En tanto, en el campo de Torres continúa el silencio y la bronca soterrada. Su partido sigue siendo poderoso porque es la segunda bancada del Congreso y tiene gobernadores y alcaldes en buena parte del país. La UNE se declaró en sesión permanente y anunció que no fijará posición ni siquiera para reconocer la victoria de sus contrincantes, hasta que se esclarezcan los resultados .

La UNE reiteró ayer en un comunicado que no reconocerán el triunfo de Arévalo hasta despejar todas sus dudas. Pero se rumora que intramuros el pleito y las recriminaciones están al rojo vivo, sobre todo entre Torres y su compañero de fórmula, el pastor evangelista Romeo Guerra, hijo de otro pastor que fundó la Misión Cristiana Sion, una de las sectas más influyentes en Guatemala.

Aunque anoche Arévalo prometió que respetará los derechos del equipo de Torres y no los marginará, la situación de la ex primera dama, ex socialdemócrata que ya estuvo una vez presa por financiamiento electoral, se complica. Han surgido nuevas evidencias de que en su primera campaña proselitista recibió dinero turbio de un alto funcionario de su marido Álvaro Colom, el empresario farmacéutico Gustavo Alejos, quien ya también pasó por la cárcel por un fraude con medicamentos. Además, sigue pesando en el ánimo de la gente la imagen negativa que se generó por los elementos de la campaña negra que enderezó contra Arévalo, a quien no dejó de llamar fulano , pervertidor de niños y uruguayo .

A pesar de su tercera derrota en una elección presidencial, Torres no ha dilapidado todo su capital político. Sigue siendo una mujer poderosa con una bancada de 28 diputados en el Congreso, contra los 39 que tiene el partido Vamos de Alejandro Giammattei y 23 de Movimiento Semilla.

Falta ver si en el curso de las próximas semanas surgen nuevas demandas contra la UNE por las muchas pruebas de compra de votos y coacción que ejercieron sus operadores durante la campaña.

El contraste en las prácticas de ingresos y gastos en las finanzas de la campaña entre la UNE y el Movimiento Semilla son notables. El medio salvadoreño El Faro reseñó en una crónica un acto de campaña del 15 de agosto, realizado en la sede de la Asociación de Veteranos Militares, un núcleo duro de los remanentes del ejército genocida de tiempos de la guerra. Al final del acto cada uno de los 450 asistentes, viejos ex soldados en retiro, recibieron a cambio de su asistencia 30 dólares cada uno.

Por otra parte, en Semilla se hizo la primera campaña electoral de la que se tenga memoria financiada totalmente por pequeños donantes, sin capitales de las grandes empresas y mucho menos del crimen organizado. La contribución más importante, al menos la que más llegó al corazón de Bernardo Arévalo, fue la de una mujer que le donó cuatro quetzales en uno de los muchos pueblos recorridos durante la campaña.

El tope de campaña para cada contendiente fue de cerca de 35 millones de quetzales. Movimiento Semilla gastó menos de 2 millones.