Guadalajara, Jal., Autoridades estatales localizaron múltiples segmentos óseos , además de machetes, una motosierra y armas en un predio particular en Lagos de Moreno, todo lo cual fue integrado a la carpeta de investigación del caso de los cinco jóvenes que desaparecieron en ese municipio de los Altos de Jalisco, el 11 de agosto.

En Encarnación, localizan camioneta con cartuchos

Mientras, en Encarnación de Díaz, donde el 27 y el 28 de julio pasado desaparecieron cuatro jóvenes (tres de ellas hermanas), cuyo destinose desconoce, las fuerzas federales hallaron una camioneta abandonada con al menos 14 cartuchos útiles de diferentes calibres adentro, todo lo cual quedó a disposición de un agente del Ministerio Público federal.

La semana pasada, las autoridades descubrieron cuatro osamentas calcinadas con el cráneo desprendido en un rancho cercano a la comunidad de La Troje, en Lagos de Moreno. El martes pasado encontraron un cadáver todo calcinado en un vehículo en llamas que pertenecía a uno de los cinco amigos, en la vía que va de Lagos a Encarnación de Díaz.

Aunque la fiscalía del estado no lo ha confirmado, fuentes de seguridad señalaron que la osamenta localizada en la cajuela del automóvil no corresponde a ninguno de los amigos, luego de que se terminó la confronta genética y no fue compatible con los registros de ADN que se tomó a los familiares para la identificación.

Los otros cuatro cadáveres también han sido sometidos a pruebas genéticas; sin embargo, el mal estado en que fueron encontrados ha dificultado su identificación con esa técnica, por lo que se realizan peritajes odontológicos.

Paro en la UdeG

La Universidad de Guadalajara (UdeG) realizó ayer un doble paro de labores de 15 minutos en sus turnos para protestar por la inseguridad en la entidad, luego de conocerse que Roberto Olmeda Cuéllar, uno de los cinco jóvenes ausentes, era estudiante de ingeniería industrial en el campus de ese municipio.