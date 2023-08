Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 22 de agosto de 2023, p. 8

Juanes ha dedicado su vida a la música desde la época en que me lancé al abismo de la manera en que lo hice; era una locura salir de casa tan joven, sin dinero, pudo estar todo mal, pero tuve suerte y sucedió lo contrario. Me hubiera gustado estar más preparado para recibir lo que obtuve, pero uno nunca está listo para nada, ni para morir o ser padre .

El cantante y compositor colombiano, que ha recibido diversos reconocimientos a lo largo de más de 23 años de trayectoria, traerá su gira Vida Cotidiana Tour, el 19 de octubre, al Auditorio Nacional. En conferencia de prensa virtual, charló sobre la importancia de escribirle a las mujeres en la actualidad, de la conexión que tiene con México, así como la importancia y la energía que genera la música en vivo, lo cual se corroboró tras la pandemia.

El intérprete de A Dios le pido y La camisa negra explicó: cuando me veo a la distancia, me siento orgulloso de la fuerza que me movía, de haber tomado la drástica decisión de dedicarme a esto; hoy día vivo la música y sigo en el mismo camino, con la misma onda, porque no quiero perder la luz ni las ganas de continuar buscando la canción que nunca he podido encontrar, esto es como una filosofía de vida que me mantiene activo y con el ánimo de seguir al próximo nivel .

Sobre su permanencia en la industria donde los géneros urbanos y otras modas se han impuesto en épocas recientes, el colombiano sostuvo: a pesar de que los ciclos de la música se mueven, he tenido la posibilidad de hacer lo que amo, de encontrarme con el público y, realmente, es un privilegio. Le dedico mi vida entera a la música, vivo por mis hijos y por ella; trato de ofrecer algo diferente, innovar y estar en la jugada, pero entiendo bien lo que pasa con las nuevas generaciones y el arte sonoro, porque tengo tres hijos adolescentes que escuchan esos géneros, lo cual he aprendido a ver desde otra perspectiva .

Algo de lo que más disfruta

Y, por otro lado, veo a Juan Luis Guerra, Metallica, Los Rolling Stones, Rubén Blades, Maná y a una gran cantidad de artistas que llenan todo y digo ése es mi sueño: llegar a una edad más adulta y seguir ofreciendo conciertos en vivo, uno de los procesos que más disfruto .

Incluso “antes de comenzar este zoom, pensaba en que fue algo que nos trajo el encierro, esa época extraña, pero que es una herramienta que funciona; el aislamiento nos enseñó a valorar estar en vivo; podrán existir la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías, pero no creo que puedan igualarse a la experiencia de la música en vivo, de estar ahí, en un lugar donde el sonido y la luz interactúan y generan una especie de estimulación a los sentidos, es algo maravilloso”.