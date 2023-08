Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 22 de agosto de 2023, p. a10

Madrid. La escena dura unos segundos, pero ha sido suficiente para provocar la indignación de este país. El presidente de la Federación Española de Futbol (FEF), Luis Rubiales, estaba en el estrado en el momento de entregar las medallas a las jugadoras de la selección española que acababan de ganar su primera Copa del Mundo. Él mismo, junto a otros directivos internacionales y teniendo a un costado a la reina Letizia y a su hija, la infanta Sofía, van dando abrazos al tiempo que entregan las preseas, pero cuando le tocó el turno a una de las futbolistas más queridas y admiradas del equipo, la madrileña Jennifer Hermoso, quien además es titular en el Pachuca, Rubiales primero le dio un fuerte abrazo y un beso en la mejilla, pero cuando se retiraba la sujetó de nuevo con firmeza por el cuello, la miró a los ojos y le propinó un beso en los labios mientras sus manos impedían que apartara su boca.

En uno de los triunfos más importantes del deporte femenino español saltó la polémica, en esta ocasión por lo que muchas califican de gesto machista deplorable e, incluso, otros lo tildan de agresión sexual .

La jugadora es una deportista de 33 años que está terminando su carrera profesional en México, en el equipo femenil del Pachuca y que tiene un cariño profundo a nuestro país; de hecho, celebró la victoria con un sombrero típico de charro y que como ella misma explicó, era una forma de agradecer que pertenece a la colonia mexicana .

De acuerdo con lo que relató la propia Jennifer Hermoso, primero entre risas y después un poco más seria, el beso robado de Rubiales no me ha gustado , pero posteriormente matizó que simplemente se trató de “un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de 10 y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a una expresión de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”, dijo la jugadora.

Ante el revuelo causado por los hechos, mientras el equipo viajaba de Sídney a Madrid para celebrar con la afición el histórico triunfo deportivo, la propia madre de Jennifer, que vive en el barrio madrileño de Carabanchel, compareció ante los medios de comunicación para pedir que se terminara de una vez con la polémica, lo único que voy a decir al respecto es que las chicas han ganado el Mundial y que eso es lo importante .