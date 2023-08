El libro contribuye a desterrar el negacionismo que se pretende imponer. La conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado permite resignificar el gobierno de Salvador Allende que, como bien se ha dicho, no cayó por sus errores, sino por sus aciertos .

Ante el terror que infligieron los fascistas de la dictadura militar, que se esforzaron por manipular la verdad, Cien voces rompen el silencio… “es importante porque nos recuerda situaciones que muchos no quisieran evocar”, expresó Yocelevsky.

Con la participación de Ricardo Yocelevsky, sociólogo y músico, docente de la UAM-Xochimilco y sobreviviente de cuatro campos de concentración en Chile; Darío Salinas; Beatriz Torres Abelaira; Tania Rodríguez Mora, rectora de la UACM, y la activista y ex presa política Wally Kunstmann, se destacó que la edición de ese libro, a cargo del Fondo de Cultura Económica y la UACM, es de enorme importancia y muy oportuna , toda vez que en estos momentos en Chile se continúa con los esfuerzos para que se apruebe una nueva Constitución, iniciativa que han obstaculizado las fuerzas de la derecha y la ultraderecha de ese país.

Dentro de las actividades de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 2023, que se lleva a cabo en el plantel Del Valle, se presentó y comentó el libro Cien voces rompen el silencio: Testimonios de ex presas y ex presos políticos de la dictadura militar en Chile, recopilación realizada por Wally Kunstmann, el cual se calificó como trabajo monumental único que sirve también como mapa de las cárceles clandestinas en Chile .

▲ Wally Kunstmann, activista chilena, durante la presentación del libro que reúne testimonios de ex presas y ex presos políticos. Foto Cristina Rodríguez

Por ello, el libro es muy oportuno, porque rescata esa memoria histórica que durante más de medio siglo ha tratado de ser silenciada.

Wally Kunstmann recordó las iniciativas oficiales que se emprendieron con el fin de investigar y develar las atrocidades cometidas por la dictadura de Augusto Pinochet.

Recordó también cómo se formó la Agrupación Metropolitana de Ex prisioneras y Ex prisioneros Políticos, que también impulsó la creación de agrupaciones como Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Comisión Chilena de Derechos Humanos, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo y Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo.

Sobre los resultados de dichas iniciativas oficiales, que implicaron la creación de varias comisiones, las cuales recabaron miles de testimonios, al final el presidente Ricardo Lagos justificó que esos testimonios eran confidenciales y, por tanto, nadie tendría acceso a ellos durante los próximos 50 años .

Eso significó, apuntó Kunstmann, condenar al secreto y el silencio los más de 35 mil testimonios .

De ahí que la Agrupación Metropolitana de Ex prisioneras y Ex prisioneros Políticos se orienta en distintas líneas de acción: Una relativa a las legítimas demandas de reparación; otra fue proponernos la tarea permanente de construir y preservar la memoria histórica que denuncie los crímenes de lesa humanidad, y una tercera línea de trabajo es en las áreas de justicia y garantías de no repetición .

Cien voces rompen el silencio… no es una obra literaria; recoge las palabras de mujeres y hombres que hicieron esfuerzos por relatar lo indescriptible, lo inaceptable, lo inconcebible. Hombres y mujeres que padecieron horrores por haber soñado un país más justo .