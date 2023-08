Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Martes 22 de agosto de 2023, p. 4

Escrita y dirigida por la actriz Darling Lucas, la obra Broken o el necropoder, que comienza temporada hoy en el Foro A Poco No, aborda el tema de la violencia en México. Fue creada en 2017 con el propósito de concientizar a la sociedad sobre la importancia de poner fin a los feminicidios .

En entrevista con La Jornada, Darling Lucas explica que como mujer es un tema del que no quisiéramos hablar; no es una obra que deseamos repetir constantemente; queremos cerrar el proceso, porque tenemos que evolucionar. Me afecta y me importa todo esto que vivimos, por eso seguimos con las puestas en escena sobre este pensamiento crítico en torno a la violencia sistémica, porque como sociedad debemos avanzar en la forma de relacionarnos .

De acuerdo con su creadora, el montaje a cargo del colectivo Punta Cometa pretende ser una herramienta para generar un diálogo abierto respecto de temas delicados que conciernen a la sociedad y exigir la reparación del daño por medio de la no repetición de cualquier violencia.

El caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada en Ciudad Universitaria en 2017, motivó a la actriz a crear la obra. Recurre al concepto de necropoder, que se atribuye al filósofo camerunés Achille Mbembe, y a la violencia desatada en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca.

“Con esos acontecimientos se fue articulando Broken o el necropoder. Elegí ese título porque se alude a este poder que se ejerce sobre la muerte de la gente y cómo quienes lo ostentan deciden quien vive. Hay represión hacia los cuerpos; los crímenes de odio son mecanismos de control del inconsciente colectivo para mantenernos con terror.”

Sobre la violencia sistémica, Darling Lucas comenta que existe un esquema a gran escala de violencia contra las mujeres, y en ocasiones el machismo abona con agresiones verbales y sicológicas.

Para este montaje, los creadores optaron por la interdisciplina. En el escenario se combina actuación, danza, música y multimedia en vivo, así que cada función es una nueva experiencia.