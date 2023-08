“¿Qué es el porvenir’?”, pregunta el pueblo de Ixtepec, en los dramáticos episodios de una comunidad ocupada por el general Francisco Rosas en los años 20 del siglo pasado, en el espejismo ineficaz de la violencia, y la crueldad se ejercía con furor sobre las mujeres, los perros callejeros y los indios . El narrador fue una innovación de Garro, una voz desencarnada y no humana, pues es el pueblo mismo, las casas, sus campos y rocas, las plantas y animales; también la memoria, los sentimientos y deseos colectivos.

Olivia Vázquez-Medina, profesora en la Universidad Oxford, señaló que este libro nos sigue hablado ahora, seis décadas después de su publicación, y se siente más actual que otras del boom latinoamericano en términos de políticas de género. Pero hay otra forma en que el relato es sorprendentemente actual y tiene que ver con no poner al humano como centro del universo, sino que presta atención a los vínculos con la naturaleza.

Alfaguara publicó en 2019 una nueva edición de la novela que marcó el luminoso arranque en la trayectoria de Elena Garro , acompañada por textos de escritoras latinoamericanas que comparten su visión sobre la obra. Ellas son la argentina Gabriela Cabezón Cámara, la chilena Isabel Mellado, la española Lara Moreno, la colombiana Carolina Sanín y la mexicana Guadalupe Nettel. La intención fue recuperar la obra fundamental de la literatura del siglo XIX, con una portada atractiva para los jóvenes, y ensayos al final del libro.

El compromiso de la editorial, en palabras de González Olvera, es de todo el tiempo sacar alguna publicación y tenerla siempre presente, sobre todo para los nuevos lectores. Contratar los derechos impulsa la mirada y el corazón para tenerla como un ícono de nuestra literatura , como Los recuerdos del porvenir, obra que merecía una edición comentada, asegura.

La idea era recuperar la obra –que ya tiene ocho reimpresiones– desde el punto de vista de la novedad, que la vieran en librerías con una portada preciosa, y que, al encontrarse con ella, decidieran ver qué pasa con este libro. Del mismo modo, que los lectores que ya la conocieran se dieran la oportunidad de regresar a Ixtepec. El resultado: Hemos tenido mucha mejor recepción y fortuna de lo que pensábamos .

Al final de la novela surge un encuentro con una especie de conversación posterior, con las cinco autoras contemporáneas que dan una visita actual a la obra y que, por otro lado, la llevan a la vivencia de sus propios países.

Por ejemplo, Nettel señala que la historia de la literatura no ha dado a la obra de Elena Garro el reconocimiento que corresponde. Su brillo seguirá emergiendo paulatinamente, y no dudo en afirmar que a la mitad de este siglo estará ya a la cabeza de ese canon literario que estamos reconstruyendo .

En su turno, Gabriela Cabezón opinó que lo que hace Garro es excepcional, es representar eso que no estaba representado aún, la experiencia del tiempo en este subcontinente en el que la Conquista no se acaba nunca. Y lo logra de modo tal que no podemos soltar la novela hasta terminarla. Y cuando termina, la soltamos con pena .