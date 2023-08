E

ra 2020 y la pregunta decía: Actualmente, ¿se encuentra usted afiliado o inscrito al Seguro Popular, o tiene derecho a los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)?

Era 2022, la pregunta siguió igual.

Esta pregunta, que es la presentada en la Encuesta Nacional de In­greso y Gasto de los Hogares para medir el acceso a los servicios de salud es cuestionable, ya que no permite juzgar verazmente el principio epistemológico de la misma: si hay o no carencia por acceso a servicios de salud en la población sin seguridad social. El acceso a servicios de salud, o su carencia, se debe medir por la atención efectiva que reciben las personas cuando enferman o buscan atención; no por si tienen (o no) credencial de afiliación a una institución. Es decir, no se trata de una variable nominal (basado en afiliación) sino factual (basado en atención efectiva en servicios de salud).

Demos más lógica al argumento. El Seguro Popular desapareció el 31 de diciembre de 2019, por lo que una pregunta en 2022 basada en la afiliación a este seguro resulta obtusa, porque una persona no puede referir afiliación a una institución inexistente.

Además, en seis estados (Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua) hubo la decisión de no adherirse al Insabi, por lo que preguntar en esas entidades es francamente absurdo; en éstos ni había Seguro Popular ni servicios de salud del Insabi.

Existe un problema conceptual mayor. El derecho al acceso a la salud significa que todos en el país puedan acceder a servicios de salud. Por ello, se evidencia la contrariedad de la pregunta que se hace (afiliación) y el análisis central de carencia por acceso a servicios de salud .

En la Secretaría de Salud nunca nos cruzamos de brazos. Fuimos insistentes. A inicios de 2022, personal de la Secretaría de Salud sostuvo reuniones técnicas con el Coneval y el Inegi. Participaron directivos de ambas instituciones. A estas alturas del drama, este acto se entendería mejor personificado: