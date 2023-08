Reveló que una de las que él propuso quedó en primer lugar y la otra en el cuarto, de modo que no hay manera de no estar de acuerdo, señaló.

El ex secretario de Gobernación dejó en claro que no se convertirá en todo aquello que combatimos por más de 20 años , en relación con caer en una guerra de encuestas, porque no definen nada y no son sino una estrategia para elevar el ánimo precisamente de los que las pagan .

Sostuvo que en este proceso interno hay piso parejo , aunque reconoció que, durante su visita en Colima, por ejemplo, sufrió la embestida del gobierno , mientras en Tamaulipas un funcionario estatal estuvo regalando despensas con el ánimo de desalentar la participación en una de las asambleas que encabezó.

En ExpoGan estuvo acompañado por mineros de la sección 65 del sindicato nacional, integrantes de la Unión Ganadera de Sonora, así como miembros de distintas etnias, entre ellos mujeres mayos que llegaron del sur del estado para saludar al político morenista.