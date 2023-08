Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 21 de agosto de 2023, p. 5

Chalco, Mex., Tras señalar que los acarreos no les van a alcanzar a sus oponentes para convencer a la gente para que voten a favor de ellos, Marcelo Ebrard afirmó que existe un grupo que le encantaría que se fuera de Morena, lo que no va ocurrir.

Sostuvo que está preparado para toda adversidad en este proceso y al preguntarle sobre si se cometerá una chicanada en su contra, respondió que no lo va permitir, durante una asamblea informativa en el municipio de Chalco, estado de México, ante cientos de militantes.

Yo lo que estoy diciendo es eso, hay un grupo que le encantaría que me fuera porque les compites, porque la gente nos apoya, por eso están nerviosos. Yo no me voy ir a ningún lado, yo lo que digo es que hay que respetar la encuesta , explicó.

De los acarreos, en entrevista dijo: “que cada quien haga lo que considere en ese sentido, pero no te alcanza eso y no vas a convencer a la gente así; eso lo aprendí con Andrés en todo el país.