Los inconformes apilaron los libros con todo y cajas, les rociaron gasolina y les prendieron fuego. Como dicen que es del diablo por eso no se queman tan rápido , expresó un habitante.

El material quemado corresponde al entregado a la Escuela Primaria Rural del sistema federal Benito Juárez García, donde estudian 700 niños y niñas. Queremos libros anteriores no porquerías, no basura , gritaron algunos lugareños.

Los pobladores, en su gran mayoría indígenas tsotsiles y evangélicos, realizaron una consulta en la que se recabaron firmas con el fin de que los volúmenes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no sean distribuidos en el próximo ciclo escolar y para que se promueva su destrucción en otras zonas de la localidad.

Los vecinos de San Antonio del Monte advirtieron que la destrucción del material seguirá en planteles de más comunidades.

En la red social de la página Red Informativa San Cristóbal , una reportera que cubrió el incidente informó que los padres y madres acordaron que no aceptarían los nuevos libros de textos gratuitos.

Durante la quema, mediante un altoparlante pidieron en tsotsil que pasaran todos a firmar el acta de acuerdo. En español, los hombres gritaron: Queremos libros anteriores , Queremos libros anteriores, no porquerías , No queremos basura , No queremos triple X .

Un vocero de la comunidad que no es identificado a cuadro señala que al tener los libros físicamente ya en la comunidad, ellos determinaron tomar esta medida .

Según el más reciente censo del Inegi, 60 por ciento de la población de San Antonio del Monte es analfabeta; 98.8 por ciento de los pobladores son indígenas, 84.8 por ciento hablan la lengua tsotsil y 17.4 por ciento no hablan español.

Interrogado sobre lo sucedido, un vocero de la Secretaría de Educación de Chiapas dijo que se está investigando la causa y se está trabajando con la comunidad a través de la delegación de Educación y de Gobierno en San Cristóbal de Las Casas.