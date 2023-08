M

uy probablemente en alguna ocasión, propinándose un palmetazo en la testa, usted ha proferido, al tiempo que un leve quejido, una expresión muy campirana y ya en desuso: ¡Carajo, ya me cayó el chahuistle! Y lo más seguro es que al decirlo no tenga la mínima idea de lo que pretende expresar. Ha oído la frase y sí entiende que tiene que ver con un acontecimiento negativo, desafortunado, de malas consecuencias. Aunque sabe que la frase le acomoda a ese momento y esos sentimientos, no tiene ni la menor idea de qué cosa es el tan mentado chahuistle que se le ha venido encima. Pues para que su quejumbre, su preocupación y los malos momentos que ya llegaron, o no se tardan, tengan al menos un referente entendible, le diré que esta extraña (para nosotros) palabra es el nombre de un microscópico hongo que es el peor enemigo de nuestro tan vasto gran amigo y, desde hace siglos, primer proveedor de nuestra subsistencia: el maíz.