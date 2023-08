▲ Rosalina Tuyuc, dirigente de la Comisión Nacional de Viudas de Guatemala y ex diputada kaqchikel, ayer al momento de votar en una casilla instalada en una escuela de Comalapa, en Chimaltenango. Foto La Jornada

Blanche Petrich

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 21 de agosto de 2023, p. 25

Comalapa. Las organizaciones de mujeres indígenas y de víctimas de la guerra que terminó hace menos de 30 años –un pasado todavía muy presente en las heridas profundas de este país– lamentan que el tema de la memoria, la verdad y sobre todo el resarcimiento del daño esté tan ausente de la política, las campañas electorales y las agendas de los candidatos, sostiene Rosalina Tuyuc, fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), una de las organizaciones más influyentes y reconocidas que surgieron del conflicto armado.

La lideresa kaqchikel –cuyos padre y esposo siguen desaparecidos desde su secuestro en los años 80– fue diputada en el Congreso en 1995, y en la presidencia de Óscar Berger (2004-2008) fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Resarcimiento.

Su sentir esta jornada electoral va del temor a la esperanza. Temor de que si gana Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, no lo dejen gobernar . Y esperanza porque, si bien ella y muchos colectivos han leído sus propuestas de gobierno y le ven muchas debilidades en materia de derechos indígenas, reconocen en este diplomático y académico a un hombre dispuesto a sentarse a escucharlos.

Asegura que todos los presidentes de Guatemala de la posguerra, desde Vinicio Cerezo hasta el saliente Alejandro Giammattei, dieron siempre la espalda a las víctimas.

“A los pueblos indígenas nos preocupa cómo va a abordar el tema de nuestros derechos, tomando en cuenta que Semilla es un partido que nació en la parte urbana y no tiene mucho trabajo en el interior del país. De todas maneras, muchas expresiones de mujeres y de indígenas que estamos en los movimientos sociales le apostamos a él. Es un reto hacer que por primera vez se pueda ganar a los partidos corruptos, a los que han estado en el poder todo el tiempo.

Aunque miramos que el tema indígena es una debilidad, si gana, hemos visto que está dispuesto al diálogo. Si llega a la presidencia, los primeros tres meses tiene el desafío enorme de presentar esa inclusión del tema de los pueblos indígenas.

–¿Ya se conocían tú y Arévalo?

–Coincidimos algunas veces en reuniones. Y también ha venido al memorial de los desaparecidos que levantó la Conavigua en Comalapa. Pero apenas ahora empiezo a conocerlo, por lo que me he enterado a partir de que pasó a la segunda vuelta, me parece un hombre flexible y dispuesto a escuchar.