Interrogado sobre si el suyo será un gobierno de izquierda o derecha , respondió: de lo que estamos convencidos es de que en América Latina no hay democracia sin justicia social, y no hay justicia social sin democracia .

Hago un reconocimiento a Sandra Torres. Tenemos diferencias y distintos enfoques. Pero le aseguro que respetaremos sus derechos y los de sus seguidores. No será marginada .

Esta contundente victoria, aseguró Arévalo ante la prensa poco después, hará que no prosperen los intentos por descarrilar el proceso electoral .

Su contrincante, Sandra Torres, obtuvo 39.1 por ciento (un millón 567 mil 472 votos). Este fue el tercer intento de la ex primera dama de alcanzar la presidencia.

Señores de la clase política, están ustedes despedidos

El pueblo de Guatemala le dice hoy a la actual clase política: señores, están despedidos , había sentenciado a media tarde la abogada Alida Vicente, quien también es autoridad indígena de su localidad, en Palin, Escuintla.

Agregó: estaremos alertas ante cualquier situación. Es necesario que el pueblo guatemalteco ocupe el rol y el protagonismo que se necesitan para fortalecer el estado de derecho , según declaró el medio Prensa Comunitaria.

A pesar de este triunfo contundente, el abstencionismo siguió siendo el que registró mayor arrastre. Ya con más de 97 por ciento del recuento, los ausentes de las urnas rebasaban 55 por ciento.

Esto fue notorio en los territorios indígenas, en los pequeños pueblos y aldeas, adonde los electores llegaron a cuentagotas, discretos y ceremoniosos a depositar sus papeletas en las ranuras de donde colgaban bolsas plásticas transparentes. Todos los rincones del país reportaron elecciones calmadas pero con poca afluencia.

En los centros urbanos el paisaje estuvo un poco más movido. Pero el entusiasmo popular se contuvo hasta que los resultados preliminares empezaron a fluir después de las 6 de la tarde.

A las 7 de la noche el optimismo en sordina que flotó en el ambiente durante esta jornada electoral entre algunos círculos de la sociedad guatemalteca empezó a tomar forma cuando en la plataforma de resultados preliminares del TSE apareció el conteo de Bernardo Arévalo con 600 mil votos por arriba de la votación obtenida por su contrincante Torres. Ya no había vuelta atrás. En las plazas de la capital empezaron a tronar los cohetillos y las bombas, como llaman aquí a los cohetones, aunque son mucho más festivos y benignos que los artefactos bélicos.

Poco a poco pequeños grupos, y luego multitudes, se volcaron a la plaza El Obelisco y frente al hotel de la Avenida de las Américas, donde se instaló la casa de campaña del Movimiento Semilla.

En contraste, en la Zona 9 de la ciudad, la sede de la UNE permaneció a oscuras y en silencio.

A las 4 de la tarde, mucho antes de que cerraran las casillas, Torres, perdedora en su tercer intento por llegar a la presidencia, había convocado a una extraña conferencia de prensa con una sola pregunta de los reporteros: ¿acataría el resultado sea cual fuera? Ella respondía reiteradamente, sin disimular el mal humor: “no me quiero anticipar, no me quiero anticipar.“

En los últimos tramos del conteo, Arévalo finalmente alcanzó 60 por ciento de ventaja, que los analistas habían previsto como una plataforma mínima para obtener la legitimidad y el margen de maniobra necesarios para sortear las denuncias que se prevén en contra suya y de los líderes y diputados de Semilla, a partir de mañana y hasta el 14 de enero, cuando será la toma de posesión.

Y en esa hora cercana a la medianoche, al líder kaqchikel Rosalina Tuyuc compartió con La Jornada lo siguiente: “se abrió la puerta de vida para un buen vivir para los pueblos. En Comalapa hay celebración. Mi corazón está feliz, porque vendrá un mañana mejor. Buenas noches.