Añade: “Eso no me detiene, yo tengo que seguir. Esta gente no tiene agua ni para tomar. Siempre he ayudado a la gente desprotegida de San Pedro porque yo me crié en el centrito de la colonia Del Valle y en Tampiquito.

Añade: Vivimos una crisis de agua muy grande. Ya les ofrecí mi rancho de La Huasteca donde tengo mil hectáreas y le dije al gobernador que puede tomar toda mi agua para entregarla a los ciudadanos de Nuevo León .

Marcial Herrera reparte agua embotellada todos los días, no lo detienen el intenso sol ni los golpes de calor, mientras el director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, sigue esperando a que llueva para resolver los problemas y reconoce: Seguimos en crisis. Nos equivocamos, pensamos que iba a llover. Yo asumo la responsabilidad de haber sido optimista y tenemos ahora que rectificar .

Para Marcial Herrera la política es sólo un instrumento al servicio de los demás; ese es su concepto y lo defiende: San Pedro Garza García necesita un alcalde que tiene que escuchar a los sampetrinos y respetarlos a todos, a los ricos y los pobres, sin clasismo ni discriminación. Necesitamos un alcalde que atienda igual a las personas que viven en las mejores condiciones y a los que viven en las peores .

Dice que la vocación de servicio es indispensable: No podemos tener otra vez un alcalde elitista como el de ahora (Miguel Treviño). Necesitamos que venga alguien a poner un orden y deje de ser un municipio recaudador en detrimento de los ciudadanos, que quite esas multas de juez cívico y que dejen de aumentar los prediales porque no hay dinero ni de un lado ni de otro .

Mi escudo es la gente

En el tema de seguridad, San Pedro lidera el delito de estafa, pero también los de robo habitación, secuestros y narcomenudeo.

“Cuando fui secretario de seguridad pública corrí a muchos policías que eran narcopolicías. Y dejaron cabezas tiradas fuera de la casa de mi mamá, me secuestraron y me trataron de matar siete veces y aquí estoy porque hice las cosas bien.

¿Dónde está la clave? Muy sencillo: donde no hay corrupción no te va a pasar absolutamente nada. Yo soy como el presidente Andrés Manuel López Obrador, no tengo miedo, mi escudo es la gente que me quiere.

Explica que el próximo alcalde de San Pedro debe tener el valor de enfrentar al crimen organizado que siempre ha visto este municipio como la joya de la corona: El próximo alcalde tiene que tener los tamaños, las agallas para enfrentarlos con la ley en la mano, y trabajar con la Guardia Nacional, la Marina y los militares, agarrado del gobierno federal. Yo no me rajo .

Se requiere dice, una persona honesta: Ya basta de robadera aprovechándose de un puesto público. Se necesita una persona honrada. Soy una persona muy entregada y yo sí amo a mi municipio .