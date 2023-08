Oaxaca, Oax., El gobierno del morenista Salomón Jara Cruz no tiene un verdadero compromiso con el respeto a la labor de los defensores de los derechos humanos en Oaxaca, como lo demuestra al no querer liberar al defensor de la tierra y el territorio Pablo López Alavez, preso desde el 15 de agosto de 2010, acusado de un delito fabricado por el gobierno del priísta de Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010), denunciaron organización sociales y defensoras de derechos humanos.

Reprochó: Se nos dice que estamos en un gobierno diferente, un gobierno que dice que traerá la primavera oaxaqueña. No hay primavera si no hay bosque, agua, justicia; si no se resarcen los derechos de Pablo. Así no se construye la primavera .

Yésica Sánchez Maya, coordinadora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, consideró que el discurso de Salomón Jara y sus funcionarios sobre el respeto a las garantías individuales y la firma de un compromiso de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no significan nada si no se realizan acciones contundentes.

A esto, apuntó, se suma la pasividad de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, que no actúa ni emite recomendaciones por los ataques a defensores, además de las embestidas provenientes desde la Secretaría de Gobierno, que encabeza Jesús Romero, a quien acusaron de denigrar en conferencias públicas la labor de promoción y defensa que realizan las organizaciones defensoras de las garantías individuales.