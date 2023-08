Por su lado, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) ha optado por no otorgar acuerdos similares. En un intento por mostrar solidaridad y una estrategia de sincronización, el sindicato de actores cambió su enfoque y dijo que no se otorgarían acuerdos provisionales a producciones bajo el contrato del gremio de guionistas.

Las películas y programas de televisión bajo el contrato del sindicato de guionistas incluyen entre 15 y 20 por ciento de las producciones a las que se les otorgaron los acuerdos antes del cambio, y no se revocarán, pero no se otorgarán nuevos. La WGA nos ha informado que esta modificación los ayudará a ejecutar su estrategia de huelga, y creemos que no socava la utilidad y eficacia de la nuestra , afirmó Crabtree-Ireland. Es un cambio para ganar-ganar .

Más de 200 producciones han sido aprobadas hasta el momento, incluida una comedia de Rebel Wilson, Bride Hard; un proyecto sin título de Guy Ritchie; una cinta con Jenna Ortega y Paul Rudd llamada Death of a Unicorn, el thriller de Matthew McConaughey The Rivals of the Amziah King, y la película de estrellas del pop de David Lowery Mother Mary, protagonizada por Hathaway.

La lista se actualiza constantemente en el sitio web del sindicato de actores, pero incluso algunas producciones a las que se les han otorgado excepciones todavía están en pausa por solidaridad. Viola Davis decidió mantenerse apartada de su película G20, a pesar de que se le concedió una exención.

Crabtree-Ireland agregó que hay varios beneficios del acuerdo interino para los miembros de gremio. Proporciona una prueba empírica absoluta de que los términos que buscamos en la negociación son razonables , indicó a The Associated Press en una entrevista. Tenemos cientos de productores independientes que dicen que estarían felices de producir bajo esos términos .

También brinda oportunidades de trabajo a los equipos de producción y actores, aliviando algunas de las presiones financieras de la huelga. Añadió que podría estar llamando la atención de los estudios.

La actriz de Abbott Elementary, Sheryl Lee Ralph, está de acuerdo con la estrategia. Tengo que decir que los acuerdos provisionales son inteligentes , precisó a Ap.

Pero es controversial para algunos miembros del sindicato que se esfuerzan protestando en las calles y enfrentan dificultades económicas, no se siente como un paro unificado.