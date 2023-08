De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 21 de agosto de 2023, p. 9

Un título que consagra a España y que abre paso a una generación dorada. La Roja alcanzó la cumbre en el futbol femenil al coronarse en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y lo hizo venciendo 1-0 a un rival complejo y de jerarquía, Inglaterra, campeón de Europa.

Ha sido un partido muy sufrido. Inglaterra tiene un equipazo, pero esto era para nosotras , dijo Olga Carmona, anotadora del gol del triunfo y quien vivió una jornada de contrastantes emociones.

La alegría de la jugadora se vio empañada al enterarse después del partido que su padre había fallecido en la madrugada del sábado.

Y sin saberlo tenía mi estrella antes de comenzar el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá , escribió en redes sociales.

La Roja había llegado tarde a los mundiales femeniles. Su primera participación fue hace dos ediciones, en Canadá 2015, donde ni siquiera pasó de los cuartos de final. Pero esos ocho años bastaron para forjar un proceso que culmina con la gloria.

España ya había conquistado en el futbol femenil los mundiales juveniles Sub-17 de Uruguay 2018 y el Sub-20 de Costa Rica 2022. El camino estaba trazado, sólo faltaba levantar el título más importante. Así, entró a la élite de campeones del mundo con uno de los grupos más jóvenes del torneo

Varias de las futbolistas campeonas en Sídney ya se habían colgado el oro en categorías inferiores,como la defensa Ona Batlle, la centrocampista Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro del torneo, así como Salma Paralluelo, quien disfruta de haber obtenido los tres mundiales con La Roja.

Si el talento, entrega y unión estaba en la cancha, los conflictos estarían fuera del campo. No se puede pasar por alto que unas 15 jugadoras renunciaron a ser convocadas antes del Mundial en una protesta contra los métodos de trabajo del entrenador Jorge Vilda, quien fue respaldado por la federación. Incluso, en el festejo hubo cierto distanciamiento con el estratega.