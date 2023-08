Carlos Paul

Lunes 21 de agosto de 2023

Pintura y poesía se amalgaman y se nutren una de la otra en el libro Huellas de lo intangible, que reúne el trabajo de la pintora y acuarelista Teresa Rubio (1960-2020) y la poesía de la poeta Elsa Cross, el cual se presentó ayer en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Editado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), con la coordinación de José Antonio Seade Kuri, diseño de Gabriela Rosique y fotografías de Jorge Cázares, Huellas de lo intangible es resultado de una exposición realizada hace ocho años en París.

La multipremiada poeta, doctora en filosofía y catedrática Elsa Cross se refirió al talento y creatividad de Teresa Rubio, a su estilo, minuciosidad y frescura; al color de sus obras, y a la profundidad de su exploración pictórica, la cual, dijo la poeta, quiere decir también una exploración interior, pues las dos cosas son inseparables en la obra de Teresa .

Integrado por 21 pinturas, el libro permite apreciar la evolución creativa de Rubio, explicó la maestra Cross. “Puede observarse cómo de entre sus colecciones Peregrinaje y Vislumbres se da una giro en el énfasis de la línea hacia el volumen, de la transparencia hacia las masas pictóricas más sólidas y un cambio en la gama cromática”, apuntó la autora del poemario Isla negra.

En las siguientes etapas, continuó, “hay otro giro hacia cualidades más vegetales y minerales, casi paisajísticas, que se acercan a los ‘paisajes’, por decirlo así, tan etéreos en su colección Topografías”.

Cross evocó cómo surgió la colaboración entre ambas. “Fue muy inesperada y divertida la génesis de Topografías, colección final de Teresa: un día me llamó y me dijo que poemas de varios libros míos le habían inspirado una serie de cuadros. Cuando los vi me sorprendió mucho cómo mi poesía, que casi podría calificar de figurativa, por la abundancia de imágenes, pudo inspirar esa pintura abstracta tan sutil”.