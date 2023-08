Foto publicada por The Band Official Store

▲ Imagen de Robbie Robertson con la cual su familia notificó el fallecimiento del artista el pasado 9 de agosto y dio a conocer su última voluntad. Foto publicada por The Band Official Store

T

ras la disolución de The Band, el único que siguió arando el futuro fue Robbie Robertson, demostrando a qué grado fue el alma del grupo. Años después, el resto grabaría un par de discos solventes pero sin composiciones propias, con piezas de Springsteen, Dylan y otros (Jericho, 1994, y High On The Hog, 1996). Y fueron muriendo, hasta llegar a Robbie. Hoy sólo queda el de mayor edad, Garth Hudson (1937), el tío bueno, formidable al piano, órgano, sax y acordeón que dieron un sello único al quinteto.

Difundidos El último vals (1978) y la tardía colección de Islands obligada por Capitol (1977), Robbie emprendió caminos insospechados. Su nueva amistad con Martin Scorsesse lo convirtió en compositor y productor musical de 14 de sus siguientes películas, de Carny (1980) y El Toro Salvaje, a Killers of the Flower Moon (2023, sobre los misteriosos asesinatos en serie de indios osage hace 100 años). También trabajó con otros cineastas. Hollywood lo encontró carita y quisieron hacerlo actor. Debutó en Carny, pero no llegó mucho más lejos.

Su verdadero salto musical lo determinan su propia creatividad y su activismo indígena. Debieron pasar 10 años para que produjera un primer álbum solista, titulado Robbie Robertson (1987). Sin nada que ver con lo hecho hasta entonces, de la mano de su paisano el indispensable Daniel Lanois, elaboró una obra maestra sorprendente y diversa. Guitarrista incomparable, su seguridad le permitió acompañarse de Peter Gabriel y su gente (Katché, Levin), U2, los coros de BoDeans y Maria McKee, las percusiones de Terry Bozzio y Abraham Laboriel. Su voz narrativa (¡al fin su voz!) deja atrás a Dylan y la música sureña, hace guiños a Tom Waits y se decanta por los native americans y las primeras naciones de Canadá.

Storyville (1991) lo ubica en Nueva Orleans y desenreda más la bola de hilo propia con letras fuertes y reveladoras. Sus acompañantes, otra vez de lujo, son los hermanos Neville y The Rebirth Brass Band. Refrenda su identidad mohawk, que asomaba en The Band (Acadian Driftwood, The Night They Drove Old Dixie Down) y se decantó en su primer álbum solista.

Mitad judío por su padre biológico, Alexander Klegerman, apostador profesional, a quien no conoció pues fue asesinado en una carretera, adoptó el apellido del segundo marido de su madre. Su otra mitad fue mohawk; Rose Marie Chrysler procedía de la reservación Six Nations, a orillas del lago Erie, donde Robbie pasó de niño frecuentes temporadas. Allí, su primo Herb Myke le dio las primeras lecciones de guitarra. A los 14 años se convierte al blues y el rock, mientras trabaja en teatros y circos ambulantes. En 1957 forma el grupo Robbie and The Robots, con inspiración espacial 10 años antes del extraterrestre David Bowie.