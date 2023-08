Ángel Vargas

Lunes 21 de agosto de 2023

A medio siglo del golpe militar contra el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, y de su asesinato, que se cumplirá el 11 de septiembre, las heridas del pueblo chileno siguen abiertas , sostiene Beatriz Torres Abelaira, fundadora y responsable general del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Si no, no entenderíamos toda la historia del pueblo chileno en su resistencia en estos 50 años, y no comprenderíamos el estallido de 2018; no entenderíamos nunca que gracias a ese corolario final se establece la Constituyente para hacer una Constitución que era tan buena que no sólo la derecha la boicoteó, sino diversas fuerzas políticas; para no nombrar, el que quiera ponerse el saco, que se lo ponga, fue boicoteada desde adentro. Y hoy día están esos señores designados y no vamos a tener Constitución alguna; será el remedo de lo que tenemos.

Sostiene que es tiempo de decir las cosas como son , y por ello se niega a hablar de democracia en aquel país. En su lugar, destaca el papel de la resistencia, que durante 17 años logró agrietar y, finalmente, fracturar la dictadura.

Señala a título personal que no puede ser partícipe de la simulación, y cuestiona el gobierno de transición de Patricio Aylwin, electo tras el plebiscito de 1988 para determinar la continuidad de la dictadura, ya que se trataba de “un declarado golpista. Lo mismo sucedió con Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En estos dos periodos presidenciales, Augusto Pinochet permaneció como comandante en jefe del ejército.

Una de las 120 expulsadas

La investigadora, quien figuró entre las 120 mujeres chilenas impedidas para entrar en su país durante los 17 años de dictadura militar y vivió exiliada en Cuba, hace tales reflexiones a propósito de la publicación en México del libro Cien voces rompen el silencio: Testimonios de ex presas y ex presos políticos de la dictadura militar en Chile (1973-1990) (UACM-FCE), de cuya recopilación se encargó la militante, ex presa política y activista chilena Wally Kunstmann.

Beatriz Torres, como responsable del Camena, escribió la presentación de dicho libro testimonial, en el cual destaca a ese coro de voces como parte de la profunda resistencia chilena que, a su decir, ha logrado sostenerse en el transcurso de este medio siglo.