Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 20 de agosto de 2023, p. 31

Quienes son sometidos al uso de sicofármacos pueden tomar cerca de una veintena de pastillas al día, señaló en entrevista Ilse Gutiérrez, integrante de Orgullo Loco México. Ella durante una década consumió potentes compuestos químicos.

Lorena Berríos, integrante de la directiva de RedEsfera Latinoamericana, fue medicada por 12 años. En ese tiempo hubo periodos en que llegó a ingerir unos mil comprimidos al mes .

Hoy ambas están desmedicalizadas, recuperándose poco a poco de los daños a su salud, y forman parte de agrupaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad sicosocial. Somos la voz de los compañeros que están encerrados, drogados e infantilizados , dijo Lorena a La Jornada.

Las activistas resaltaron que no es que las personas con malestar subjetivo no queramos que nos den apoyo, pero otra cosa es drogarnos e institucionalizarnos; lo cual ahora desde el estándar internacional ya se cuestiona .

Para denunciar la medicación forzada , la discriminación y el estigma, así como demandar que haya una transformación cultural y estructural en cómo se comprende la locura y la salud mental, ayer integrantes de Orgullo Loco México y RedEsfera realizaron una marcha.