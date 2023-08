N

o podemos dejar de preguntarnos: ¿Qué mundo es éste? ¿Qué país nos hemos dado al calor de tanto cambio de estructuras y mentalidades? ¿Cómo es que sobrevivimos a tanta adversidad hasta ayer culminadas en la pandemia? Preguntas que nos agobian porque no encontramos explicaciones suficientes.

Sin duda, podemos arriesgarnos a elaborar intrépidas hipótesis, pero en el fondo sospechamos que poco podrán alumbrar la bruma espesa que se va instalando en los ánimos y realidades nacionales.

El crimen, organizado y no, se salta sus propias trancas y genera olas interminables de horror y miedo. Podemos seguir intentando la poco eficiente negación de la realidad e insistir en que esa violencia es cosa de otros, pero la canija realidad es apabullante: la amenaza no distingue, no conoce límites ni treguas.

La brutalidad tiene sus agendas, por eso una y otra vez nos sorprende. Las nuestras pretenden partir de una normalidad ficticia que no es propia de un estado de excepción o de emergencia. Más bien, se han vuelto espejos siniestros, imágenes absurdas, miopías, cerrazones que se apoderan de la política y sus acertijos ridículos, pero también de los negocios y de sus capitanes. Y, en medio, el triste espectáculo de la guerra desatada por los libros de texto gratuitos que poco o nada tiene que ver con el enorme desafío educativo que afecta a millones de niños y jóvenes sin que sus familias acierten a encontrar senderos de salida y esperanza.

En este malhadado contexto, la democracia en su dimensión electoral parece un triste conjunto de vacuidades sin mensaje alguno para la acción racional y colectiva. Gran promesa del discurso predominante de la reforma política, atado férreamente a la democracia representativa.

El discurso polarizante y violento no parece dispuesto a respetar límites. Todo es maniobra, burla, cinismo. Un show (mal) montado y peor actuado por malos actores que se deslizan impunemente por el maltrecho escenario de la política democrática. Conservar y elevar el rating obsequiado por el moderno oráculo de las encuestas es el fin. Hora del mercado total, que no la del discurso neoliberal, vocación implantada en reflejos y resortes en el corazón del poder constituido y de hecho.