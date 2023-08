Jesús Estrada, Patricia Vázquez y Raúl Robledo, corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 20 de agosto de 2023, p. 7

Maestros del movimiento Resissste y padres y madres de familia, se manifestaron nuevamente contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para exigir que se distribuyan los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana. En un mitin en la Plaza del Ángel, frente al palacio de gobierno, advirtieron que la propuesta de la mandataria panista de reutilizar los textos de ciclos escolares anteriores generó un mercado negro de libros usados, los cuales se ofertan hasta en 500 pesos en Facebook.

Los docentes explicaron que la Nueva Escuela Mexicana permite un diseño curricular para adecuar las clases al contexto, hay un plan de estudios sintético y otro analítico, por lo que los libros anteriores no servirán para el plan de clase que ya prepararon los docentes en los consejos técnicos escolares.

Acusaron que la panista está encaprichada en retener los nuevos libros en bodegas y le exigieron una consulta pública.

En QR critican uso político

En Quintana Roo, la Asociación Nacional de Padres de Familia llamó a los progenitores a no entrar en controversias por los ejemplares, pues no pueden juzgar hasta que no los revisen físicamente.