Ayudan a uno a relajarse, incluso yo venía algo mal. Será porque me pongo a pensar en que mi hijo viene para acá, pero agarré un poquito de chocolate con avena y se me bajó el nervio , manifiesta.

Huyen de extorsiones

Susana, también nombre ficticio, llegó al albergue el 28 de junio. Salió de Honduras junto con su bebé de dos años de edad y su esposo, huyendo de las extorsiones de las pandillas.

El viaje fue muy pesado, nos tocó caminar, aguantar hambre, desvelo, quedarnos a ratos en la calle, corriendo peligro , recuerda.

La joven madre de 18 años reconoce que esta situación le ha traído mucho estrés. Me siento rara, pero nos tuvimos que enfrentar a esto, aunque no ha sido fácil . Sobre todo porque dejó a su familia, a la que no tuvo oportunidad de compartirle que se iría.

Mi mamá no sabe que me vine, tiene una enfermedad y para no causarle preocupación decidimos no comentarles, porque si no iba a estar pensando en mí , expresa.

Marisa tiene 23 años, ella también es hondureña. Menciona que las mujeres en su país igualmente migran por la falta de oportunidades.

En mi caso tomé la decisión de irme junto con un primo y amigos. Salí el 12 de junio, quiero un mejor futuro, quiero progresar, crecer como persona y ayudar a mi familia.

Sin embargo, admite que el trayecto para Estados Unidos no luce nada fácil. Contrario a mi grupo, decidí quedarme sola en el albergue porque he escuchado que de aquí para arriba es peligroso, así que me quedé para pedir papeles porque es un poco más seguro ir en bus, se corre menos riesgo con la policía y los cárteles .