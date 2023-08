Jessica Xantomila

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 20 de agosto de 2023, p. 4

Tenosique, Tab., Un albergue donde dormir o para comer y descansar no es sólo un oasis en medio de la adversidad, zozobra y cansancio para los migrantes que cruzan de Guatemala a los ejidos fronterizos de Tabasco. Son sobre todo espacios donde hombres, mujeres y niños son arrancados de las manos de los traficantes. Somos una piedra en sus zapatos , asegura Amanda Quip, defensora que encabeza el Comedor Corazón Sin Frontera, ubicado en la comunidad La Palma.

En este pequeño poblado de 300 habitantes, localizado a orillas del río San Pedro –el cual diariamente es cruzado por migrantes–, se encuentra la Palapa, como se le conoce popularmente al comedor, construido a un costado de la iglesia hace tres años con apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Su operación es con ayuda de organizaciones como Fondo Semillas y las Moots.

En entrevista con La Jornada, doña Amanda afirma que recibir a migrantes en este lugar significa para los traficantes quitarles el trabajo , puesto que aquí se les brinda un espacio seguro e información sobre sus derechos.

Recuerda que por lo menos desde 1988 junto con su familia ha visto a los migrantes cruzar por el río y desde entonces ha ofrecido alimento a quienes lo necesitan. Al principio, dice, me concretaba en darles agua, porque teníamos que cuidarnos mucho de migración, era muy peligroso. Nos íbamos río arriba y llevábamos agua en bolsas plásticas y neveras .

Sin embargo, todo cambió una noche en la que llegó a la puerta de su hogar una señora con dos niñas. Esa vez había caído un aguacero tremendo, me dijeron que tenían hambre y sed. Me fui rápidamente a preparar unos huevitos fritos, frijoles y tortillas, y aunque sentí temor (porque no las conocía), con todo y eso les di alojamiento .

Desde entonces, asegura, siempre mantengo una olla llena de frijoles, por si llega una persona que quiera comer, porque eso es lo más básico, freirles frijolitos, un arrocito y ya los despacho , comparte la mujer de 65 años.