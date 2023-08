Icunicury: –Ni tanto, no creas. Me faltaron cosas. Voy a tener que regresar el domingo porque si Brandon no lleva su material completo se me va a ir atrasando.

Mujer: –Acuérdate que faltan el uniforme, los zapatos, los tenis y la mochila. ¿Viste que hay unas hasta de tres mil pesos?

Le impide oír la respuesta la aparición de la mesera, sonriente y con la comanda en la mano:

Icunicury: –Muy buenas tardes. ¿Se les ofrece algo de beber? –Ante el titubeo de los comensales sigue adelante–: Aprovecho para decirles que a partir de hoy tendremos como menú especial los chiles en nogada. Son la especialidad Hay paisanos que cada año vienen desde Los Ángeles a comprarlos.

Mujer: –¿De veras? Es que son bien ricos; me encantan. Hace años, pero añísimos, que he tenido ganas de comerme uno.

Hombre (después de darle una breve revisión al menú.) –Luego vemos. Se me antojó una cervecita. ¿Pido otra para ti? (Sonriendo, a la mesera.) Entonces que sean dos, pero bien muertas.

Mujer: –¿No crees que deberíamos ordenar los chiles en nogada antes de que se acaben?

Hombre (acercándose y en voz baja): –Cuestan doscientos cuarenta cada uno. Ya no traigo dinero y en la última papelería no pasó mi tarjeta. ¿Tú cuánto traes?

Mujer: –Cuando mucho trescientos, lo que tenía apartado para el gas.

Hombre: –Nos alcanza para la comida corrida. (Nota desánimo en el rostro de su mujer.) Lo siento, ya sé que tenías muchas ganas de un chilito en nogada…

Mujer: –Pues sí, pero no es para tanto. Además, la temporada termina hasta septiembre. En una de esas alcanzo a darme mi gustito otro día. Lo digo en serio y no me veas así, ¿o a poco crees que voy a sufrir por un mugroso chile en nogada? Viéndolo bien, mejor que no lo coma porque son muy engordantes –afirma mirando de reojo, con evidente apetito, el plato con el menú especial que la mesera les acerca a otros comensales.

III

Hace unos minutos salieron los últimos comensales. Icunicury revisa las notas, Amanda mete los manteles en la bolsa de la ropa sucia y Santiago, el garrotero, termina de poner las sillas, patas arriba, sobre las mesas.

Amalia: –Lo veo cansado. Me imagino que se va derecho a su casita.

Santiago: –No. Voy a darme una vuelta por las papelerías.

Amanda: –¿Va a comprar los útiles a sus nietos?